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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,9%
SSE a 4.069,37 punti
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Finanza
24 aprile 2026 - 07.08
Indice SSE -0,9% a quota 4.069,37 all'apertura pomeridiana.
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