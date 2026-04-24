Milano 23-apr
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Nasdaq 23-apr
26.783 -0,57%
Dow Jones 23-apr
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Londra 23-apr
10.457 0,00%
Francoforte 23-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,34%

Nikkey a 59.343,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +0,34%
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