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Boston Scientific scivola in fondo al mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
24 aprile 2026 - 18.00
Ribasso scomposto per la
società che sviluppa apparecchi biomedici
, che esibisce una perdita secca del 4,37% sui valori precedenti.
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