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Boston Scientific scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Boston Scientific scivola in fondo al mercato di New York
Ribasso scomposto per la società che sviluppa apparecchi biomedici, che esibisce una perdita secca del 4,37% sui valori precedenti.
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