Eni, Brusco: scenario accelera percorso su trading ma comunque lo avremmo fatto

La call con gli analisti

(Teleborsa) - "Abbiamo un percorso per il trading. Il primo step è stato includerlo nella divisione Natural Resources, il secondo è stato una trasformazione interna per ottimizzare i processi. Nel terzo step vogliamo migliorare le nostre soft skills, perché possiamo contare su un gran numero si asset e risorse, e vogliamo quindi migliorare il loro utilizzo". Lo ha detto Guido Brusco, Chief Operating Officer Global Natural Resources di Eni , nella presentazione dei risultati del primo trimestre.



"Abbiamo iniziato un dialogo con altri trading player, per combinare il meglio di una oil company e con il meglio di una trading company - ha spiegato - Lo step tre è decisamente vicino, con questo scenario che accelererà le cose, ma comunque lo avremmo fatto".



In altri passaggi della call, Brusco ha detto che l'impatto complessivo dalla situazione in Medio Oriente su Eni "è marginale sia sulla produzione di petrolio che sul flusso di cassa operativo".



"Abbiamo avuto un'esposizione limitata in termini di produzione - ha precisato - Il 3% della nostra produzione totale proviene dal Medio Oriente. Per quanto riguarda il GNL l'impatto è limitato, se non nullo. Grazie alla flessibilità del nostro portafoglio e alla diversificazione geografica potremo far fronte ai volumi mancanti provenienti essenzialmente dal Qatar". Quanto ai prodotti, come "benzina, diesel e carburante per aerei siamo preparati a onorare tutti i nostri impegni con i nostri clienti".

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