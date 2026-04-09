Piazza Affari: scambi in positivo per ENI

(Teleborsa) - Scambia in profit la società del Cane a sei zampe , che lievita del 2,34%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di ENI rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 24,19 Euro con primo supporto visto a 23,79. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 23,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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