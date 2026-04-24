Eni, Gattei: inizio d'anno record per esplorazione, attesi altri incrementi in remunerazione

(Teleborsa) - "Sebbene i mercati energetici
siano stati altamente volatili da marzo, le medie del primo trimestre, pur essendo superiori alle previsioni formulate durante il nostro CMU, si sono mantenute entro i limiti storicamente normali per il nostro settore volatile
. In realtà, in termini di euro, sono risultate leggermente inferiori rispetto all'anno scorso". Lo ha detto Francesco Gattei
, Chief Transition & Financial Officer di Eni
, nella presentazione dei risultati del primo trimestre
.
"Il 2026 ha visto progressi molto positivi in termini strategici e il primo trimestre conferma questi progressi con solidi risultati finanziari
", ha sottolineato, ricordano che il Cane a sei zampe ha chiuso i primi tre mesi con un EBIT pro forma di 3,5 miliardi di euro, un CFFO di 2,9 miliardi di euro e un gearing pro forma del 15%, in linea con le previsioni del 10-15%. Il rapporto, ipotizzando il pieno effetto del deconsolidamento di Plenitude, è addirittura inferiore, al 12%.
Gattei ha parlato di "probabilmente il miglior inizio d'anno di sempre per l'esplorazione
, con un livello eccezionale di nuove risorse scoperte in 7 paesi diversi", mentre la società ha consolidato la "posizione di azienda leader nell'esplorazione del settore, scoprendo in media 900 milioni di barili di petrolio equivalente all'anno negli ultimi 10 anni". "E sebbene le nostre attività ad alto impatto siano in parte concentrate nella fase iniziale, nei primi 4 mesi del 2026 abbiamo aggiunto circa 1 miliardo di barili di nuove risorse
- ha aggiunto - È fondamentale sottolineare che tutte queste nuove risorse presentano un percorso credibile e visibile verso lo sviluppo e la produzione, in linea con la nostra attenzione all'efficienza del time-to-market, ambito in cui siamo leader del settore. La nostra crescita produttiva fino al 2030 è visibile e leader nel settore, e stiamo creando opzioni significative per il 2030".
Con la trimestrale, Eni ha aggiornato le proiezioni di scenario
di mercato per l'anno in corso, alla luce della situazione attuale, portando il prezzo del Brent
a 83 dollari/bbl da 70 dollari, il TTF
a 50 euro/MWh da 36 euro, in quanto prezzi più elevati saranno necessari per il riempimento dei depositi vuoti, e il margine di raffinazione in Europa (SERM) a 8 dollari/bbl da 6 dollari.
Da un punto di vista finanziario, riflettendo il cambiamento di scenario e la sovra-performance sottostante, Eni stima ora un CFFO ante capitale circolante di 13,8 miliardi di euro, in aumento del 20% rispetto agli 11,5 miliardi di euro previsti a marzo. Applicando la proposta di politica di distribuzione aggiornata, ciò implica un aumento di circa il 90% del riacquisto di azioni proprie, pari a 2,8 miliardi di euro. Questo rappresenta un livello minimo per il 2026 che verrà mantenuto anche in caso di un peggioramento dello scenario futuro. "Anzi, considerando che i prezzi di mercato attuali sono ben al di sopra di tale livello, prevediamo ulteriori aumenti nella nostra politica di distribuzione nei prossimi trimestri
", ha detto il CFO.
Rispondendo alle domande degli analisti, Gattei ha sostenuto che è "ormai evidente che c'è un trend completamente diverso" nel settore a causa degli eventi in Medio Oriente. Inoltre, "questa crisi non è una questione di raggiungere un cessate il fuoco o una pace, ma far ripartire numerose infrastrutture e impianti che sono stati fermati o impattati
da incendi o bombardamenti". "Quindi ci vorrà del tempo", ha sottolineato il manager, facendo anche notare che "ci sono anche collo di bottiglia per quanto riguarda le navi, anche di GNL".
Per il momento, Gattei non vede una distruzione della domanda con gli effetti della guerra in Medio Oriente: "La domanda c'è. Ci sono potenziali piccole riduzioni, ma la distruzione ritiene un certo periodo di tempo. C'è una distruzione delle forniture
, c'è l'utilizzo degli stoccaggi e una qualche forma di sostituzione con produzione a carbone o gas, ma non abbiamo visto una vera distruzione di domanda
dai dati che abbiamo".