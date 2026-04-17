Eni, Iss raccomanda voto contrario su aumento retribuzione all'AD Descalzi

(Teleborsa) - Il proxy advisor Iss ha suggerito agli azionisti di Eni di votare contro la proposta di aumentare in modo significativo la retribuzione dell'amministratore delegato Claudio Descalzi per il 2026.



"Sebbene un certo aumento potesse essere comprensibile, il livello risultante appare eccessivo", afferma Iss, secondo quanto riporta Reuters. Il proxy advisor ha definito gli attuali livelli retributivi "già notevoli".



Dopo nove anni senza aumenti salariali, Eni aveva in programma di aumentare la remunerazione di circa il 23% a 8,9 milioni di euro, con un aumento fino al 38% a 15,4 milioni di euro in base a un livello aggiuntivo di overperformance nel suo piano di incentivazione a lungo termine, ha affermato Iss.













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