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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
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Finanza
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Indici settoriali
24 aprile 2026 - 10.00
Perde terreno l'
indice europeo del settore auto e ricambi
, che retrocede a 454,25 punti, ritracciando dell'1,48%.
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