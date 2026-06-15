Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 20:48
30.558 +3,11%
Dow Jones 20:48
51.806 +1,18%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

Eurozona: amplia l'ascesa l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: amplia l'ascesa l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Si muove con il vento in poppa l'indice europeo del settore auto e ricambi, che arriva a 460,9 punti.
Condividi
```