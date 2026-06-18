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Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Automobiles & Parts
Perde terreno l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 436,02 punti, ritracciando dello 0,86%.
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