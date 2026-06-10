Milano 17:35
50.029 -0,46%
Nasdaq 19:31
28.604 -1,65%
Dow Jones 19:31
50.163 -1,39%
Londra 17:35
10.255 +0,27%
Francoforte 17:37
24.195 -0,97%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi perde lo 0,89%, continuando la seduta a 438,8 punti.
Condividi
```