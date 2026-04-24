Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio , in flessione del 2,67% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ThyssenKrupp più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8,847 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8,665. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8,597.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```