Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di acciaio, in flessione del 2,67% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ThyssenKrupp più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8,847 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8,665. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8,597.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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