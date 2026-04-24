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Francoforte: calo per BMW

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per BMW
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di auto di Monaco, con una flessione dell'1,80%.

La tendenza ad una settimana di BMW è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 80,6 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 78,98. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 78,34.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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