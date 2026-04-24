Francoforte: giornata depressa per Commerzbank

(Teleborsa) - Sottotono la banca tedesca , che passa di mano con un calo del 2,00%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Commerzbank rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 34,07 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 33,56. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 33,35 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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