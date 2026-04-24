Francoforte: in calo Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di armamenti e componenti per automobili, che passa di mano con un calo del 2,76%.
La tendenza ad una settimana di Rheinmetall AG è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rheinmetall AG, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.351,3 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.388,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.334,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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