Francoforte: calo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di armamenti e componenti per automobili , con un ribasso del 3,10%.



L'andamento di Rheinmetall AG nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Rheinmetall AG evidenzia un declino dei corsi verso area 1.093,9 Euro con prima area di resistenza vista a 1.153,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.073,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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