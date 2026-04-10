Milano 15:21
47.632 +0,64%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 15:21
10.640 +0,35%
Francoforte 15:21
23.979 +0,72%

Francoforte: peggiora Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: peggiora Renk
Retrocede molto Renk, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,88%.
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