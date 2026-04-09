Francoforte: in calo Renk
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Renk, che mostra un decremento dell'1,87%.
Lo scenario su base settimanale di Renk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Renk sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 55,42 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 53,74. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 57,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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