Francoforte: brillante l'andamento di Renk
(Teleborsa) - Balza in avanti Renk, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,29%.
Lo scenario su base settimanale di Renk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 52,12 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,87. Il peggioramento di Renk è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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