Francoforte: perdite consistenti per Renk

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Renk , che esibisce una perdita secca del 5,88% sui valori precedenti.



L'andamento di Renk nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 49,81 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 53,29. L'indebolimento di Renk è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 48,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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