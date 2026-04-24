Milano 15:18
47.587 -0,67%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 15:18
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Francoforte 15:18
24.158 +0,01%

Francoforte: violenta contrazione per Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: violenta contrazione per Jungheinrich Ag Pref
A picco Jungheinrich Ag Pref, che presenta un pessimo -12,3%.
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