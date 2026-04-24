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/ Londra: risultato positivo per BT Group
Londra: risultato positivo per BT Group
Migliori e peggiori
,
In breve
24 aprile 2026 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance del
gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, con una variazione percentuale dell'1,88%.
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