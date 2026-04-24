Milano 15:19
47.615 -0,61%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
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Londra 15:19
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Francoforte 15:19
24.173 +0,07%

Londra: risultato positivo per BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per BT Group
Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, con una variazione percentuale dell'1,88%.
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