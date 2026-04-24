Londra: si concentrano le vendite su Entain

(Teleborsa) - Sottotono la società di scommesse sportive e giochi , che passa di mano con un calo del 2,37%.



La tendenza ad una settimana di Entain è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Entain confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,848 sterline con primo supporto visto a 5,742. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,705.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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