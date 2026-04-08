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IAG, prevale lo scenario rialzista a Madrid

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
IAG, prevale lo scenario rialzista a Madrid
Ottima performance per International Airlines Group, che scambia in rialzo dell'8,74%.
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