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Madrid: performance negativa per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Repsol
Ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che presenta una flessione del 2,88%.
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