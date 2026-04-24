Migranti, asse Italia-Grecia, Malta e Cipro per evitare crisi come 2015

(Teleborsa) - A margine della riunione informale dei membri del Consiglio europeo ad Agia Napa, Cipro, il Presidente della Repubblica di Cipro e i Capi di Governo di Grecia, Italia e Malta si sono incontrati per discutere possibili iniziative da attuare in modo coordinato e coerente, al fine di prevenire una crisi migratoria simile a quella del 2015, come ricordato nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 19 marzo 2026.



Ribadendo l'importanza degli sforzi in corso per raggiungere una rapida soluzione diplomatica al conflitto, i quattro leader hanno anche sottolineato la necessità di continuare a lavorare a stretto contatto con i partner della regione per garantire l'assistenza e il sostegno necessari alle popolazioni colpite. In qualità di Stati membri situati alle frontiere esterne dell'Unione europea e più direttamente esposti a potenziali flussi migratori incontrollati verso l'Unione, hanno inoltre esaminato una serie di possibili misure volte a salvaguardare, se necessario e nel pieno rispetto del diritto internazionale, la sicurezza e l'efficace gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea.





Sottolineando l'importanza di un approccio europeo comune al fine di massimizzare l'efficacia delle rispettive risposte nazionali a un possibile aumento significativo dei flussi migratori legati al conflitto in Medio Oriente, i leader di Cipro, Grecia, Italia e Malta hanno incaricato i rispettivi ministri responsabili degli affari interni e migratori di proseguire lo stretto coordinamento, anche esaminando, in collaborazione con la Commissione europea, le modalità più opportune per integrare gli sforzi nazionali nel quadro delle competenze e delle iniziative pertinenti dell'Unione europea.

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