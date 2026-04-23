Ucraina, Zelensky atteso a vertice Ue a Cipro

(Teleborsa) - Cambio di programma per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, al contrario di quanto previsto nelle settimane scorse, parteciperà in presenza al vertice Ue informale a Cipro. La notizia, confermata da fonti Ue, è stata anticipata dai media locali.



Zelensky èi atteso già questa sera alla cena dei 27 che si terrà ad Agia Napa, località balneare non lontano da Larnaca. Nel pomeriggio, inoltre, è atteso il via libero definitivo, attraverso la procedura scritta, al prestito Ue da 90 miliardi per Kiev.



Le delegazioni, secondo quanto riporta "Politico", dovrebbero arrivare alle 17.15 ora italiana mentre l'incontro con Zelensky è previsto alle 18.30.



La presenza di Zelensky è stata confermata anche dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, sul suo profilo di X. "Avremo l'onore di dare il benvenuto personalmente al presidente Zelensky in questo momento particolarmente importante" ha detto Costa, sottolineando come l'Europa abbia già dimostrato la capacità di sostenere l'Ucraina e continuerà a farlo "per tutto il tempo necessario".

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