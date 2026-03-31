doValue si aggiudica nuovi mandati NPL in Grecia e Cipro per 250 milioni di GBV

(Teleborsa) - doValue, operatore europeo di servizi finanziari specializzato nella gestione del credito quotato su Euronext STAR Milan, ha annunciato l'aggiudicazione di due nuovi mandati di servicing nella Regione Ellenica per un valore complessivo di 250 milioni di euro di Gross Book Value, operando come servicer unico ed esclusivo.



Il primo portafoglio da circa 100 milioni è stato originato da National Bank of Greece e ceduto a investitori specializzati: include crediti deteriorati relativi a circa 2.200 debitori garantiti principalmente da immobili residenziali. Il secondo, da 150 milioni, comprende crediti deteriorati originati da banche cipriote nei confronti di circa 1.300 debitori, assegnato da un primario investitore nel settore creditizio.



Il mandato rafforza un track record già rilevante: negli ultimi dodici mesi doValue Cyprus si è aggiudicata circa 1 miliardo di euro in nuovi mandati NPL, conquistando di fatto la totalità dei mandati disponibili nel paese nel periodo. La quota di mercato a Cipro supera il 50%.



La società ha inoltre comunicato il perfezionamento, avvenuto a fine 2025, dell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Omnitouch Cyprus, provider specializzato in servizi di customer interaction per banche e aziende. L'operazione, già contabilizzata nel bilancio 2025 senza impatto finanziario significativo, rafforza la piattaforma operativa di doValue Cyprus integrando gestione dei call center, analisi dei dati e automazione.

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