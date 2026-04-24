Moltiply, nessuna adesione all'OPA parziale su azioni proprie nella seconda settimana

(Teleborsa) - Moltiply Group (in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, ha reso noto che, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale, nella seconda settimana del periodo di adesione sono state portate in adesione 0 azioni. Dall'inizio del periodo di adesione, ovvero il 13 aprile 2026, risultano pervenute in adesione 42 azioni, pari allo 0,02% del numero massimo di azioni oggetto dell'offerta. Il periodo di adesione terminerà il 4 maggio 2026, salvo proroga, e il corrispettivo è pari a 33 euro.

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