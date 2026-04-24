New York: amplia l'ascesa Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici , che scambia in rialzo del 6,01%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cadence Design Systems rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cadence Design Systems , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 338,9 USD. Primo supporto visto a 323,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 313,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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