New York: amplia l'ascesa Cadence Design Systems
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che scambia in rialzo del 6,01%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cadence Design Systems rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cadence Design Systems, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 338,9 USD. Primo supporto visto a 323,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 313,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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