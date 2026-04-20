New York: scambi al rialzo per Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,10%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cadence Design Systems più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Cadence Design Systems sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 324,6 USD. Possibile una discesa fino al bottom 313,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 336.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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