New York: in acquisto Cadence Design Systems

(Teleborsa) - Brilla la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici , che passa di mano con un aumento del 6,60%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Cadence Design Systems rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Cadence Design Systems mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 271,2 USD con area di resistenza individuata a quota 289,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 259,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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