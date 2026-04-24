New York: Baker Hughes Company sale verso 70,24 USD

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,10%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Baker Hughes Company rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Baker Hughes Company è in rafforzamento con area di resistenza vista a 70,24 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 66,83. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 73,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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