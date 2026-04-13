New York: peggiora Fastenal Company

(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione , che soffre con un calo del 7,69%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fastenal Company , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Fastenal Company è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 47,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 44,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 51,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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