New York: peggiora Fastenal Company
(Teleborsa) - Scende sul mercato il distributore statunitense di materiale industriale e da costruzione, che soffre con un calo del 7,69%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fastenal Company, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Fastenal Company è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 47,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 44,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 51,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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