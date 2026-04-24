New York: in forte denaro Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Advanced Micro Devices rispetto all'indice.
Tecnicamente, Advanced Micro Devices è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 347 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 333,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 360,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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