New York: in forte denaro Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Protagonista la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,27%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Advanced Micro Devices rispetto all'indice.





Tecnicamente, Advanced Micro Devices è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 347 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 333,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 360,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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