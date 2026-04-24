Milano 15:21
47.590 -0,66%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
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Londra 15:21
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Francoforte 15:21
24.158 +0,01%

Parigi: calo per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per EssilorLuxottica
Composto ribasso per il gruppo di occhialeria, in flessione del 3,15% sui valori precedenti.
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