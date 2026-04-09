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Parigi: giornata depressa per LVMH
Migliori e peggiori
,
In breve
09 aprile 2026 - 09.50
Rosso per la
holding francese
, che sta segnando un calo del 3,30%.
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