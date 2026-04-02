Parigi: scambi in positivo per Stellantis

(Teleborsa) - Balza in avanti la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,96%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Stellantis mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,63%, rispetto a +0,74% dell' indice di Parigi ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Stellantis rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,536 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,275. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,797.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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