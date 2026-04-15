Parigi: brusca correzione per Hermes

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la maison di moda francese , che esibisce una perdita secca del 12,59% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Hermes rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le tendenza di medio periodo di Hermes si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.611 Euro. Supporto stimato a 1.517,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.704,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```