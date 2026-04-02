Parigi: si concentrano le vendite su Hermes
(Teleborsa) - Ribasso per la maison di moda francese, che presenta una flessione del 2,58%.
Lo scenario su base settimanale di Hermes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Hermes resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.647,5 Euro. Supporto visto a quota 1.615. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.680.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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