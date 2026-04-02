Parigi: si concentrano le vendite su Hermes

(Teleborsa) - Ribasso per la maison di moda francese , che presenta una flessione del 2,58%.



Lo scenario su base settimanale di Hermes rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La situazione di medio periodo di Hermes resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.647,5 Euro. Supporto visto a quota 1.615. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.680.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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