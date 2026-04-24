Pesante sul mercato di Francoforte Flatexdegiro

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Flatexdegiro , che esibisce una perdita secca del 4,15% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Flatexdegiro rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Flatexdegiro . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Flatexdegiro evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,9 Euro. Primo supporto a 31,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```