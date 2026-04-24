Pesante sul mercato di Francoforte Flatexdegiro
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Flatexdegiro, che esibisce una perdita secca del 4,15% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Flatexdegiro rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Flatexdegiro. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Flatexdegiro evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,9 Euro. Primo supporto a 31,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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