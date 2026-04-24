Piazza Affari: andamento sostenuto per NewPrinces

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo agroalimentare italiano , che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di NewPrinces rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di NewPrinces mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,25 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,75. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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