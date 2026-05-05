Piazza Affari: NewPrinces in forte discesa
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo agroalimentare italiano, che perde terreno, mostrando una discesa dell'11,73%.
L'andamento di NewPrinces nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di NewPrinces è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,69 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 15,39. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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