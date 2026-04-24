Milano 17:35
47.656 -0,52%
Nasdaq 17:50
27.266 +1,81%
Dow Jones 17:50
49.261 -0,10%
Londra 17:35
10.379 -0,75%
Francoforte 17:35
24.129 -0,11%

Piazza Affari: in calo l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo l'indice del settore costruzioni italiano
Giornata negativa per il settore costruzioni a Milano, che continua la seduta a 68.642,45 punti, in calo dell'1,19%.
Condividi
```