Piazza Affari: scambi al rialzo per Revo Insurance

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni , che avanza bene del 2,09%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Revo Insurance rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Revo Insurance è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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