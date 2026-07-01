Piazza Affari: scambi al rialzo per Revo Insurance
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, che avanza bene del 2,09%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Revo Insurance rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Revo Insurance è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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