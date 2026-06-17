Milano 14:22
52.486 +0,10%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
52.000 +0,64%
Londra 14:22
10.479 -0,14%
Francoforte 14:22
24.863 -0,19%

Piazza Affari: in calo Revo Insurance

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Revo Insurance
Rosso per il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, che sta segnando un calo del 2,13%.
Condividi
```