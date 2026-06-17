Piazza Affari: calo per Revo Insurance
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni, con un ribasso del 2,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Revo Insurance, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Revo Insurance sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 25,85 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 25. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 26,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```