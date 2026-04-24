Procter & Gamble, ricavi e utili trimestrali crescono più delle attese

(Teleborsa) - Procter & Gamble , colosso statunitense di beni di largo consumo, ha riportato un fatturato netto di 21,2 miliardi di dollari per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2026 (al 31 marzo), in crescita del 7% rispetto all'anno precedente e sopra le stime di 20,5 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG. Il fatturato organico, che esclude l'impatto dei tassi di cambio e delle acquisizioni e cessioni, è aumentato del 3% rispetto all'anno precedente. L'utile netto per azione è stato di 1,63 dollari, in aumento del 6%, grazie alla plusvalenza derivante dallo scioglimento della joint venture Glad. L'utile per azione "core" è stato di 1,59 dollari, in aumento del 3% (contro le stime di 1,56 dollari).



Il flusso di cassa operativo è stato di 4 miliardi di dollari e l'utile netto di 4 miliardi di dollari per il trimestre. La società ha restituito 3,2 miliardi di dollari in contanti agli azionisti tramite il pagamento di dividendi per 2,5 miliardi di dollari e il riacquisto di azioni proprie per oltre 600 milioni di dollari. L'aumento del dividendo annunciato all'inizio di questo mese segna il 70° anno consecutivo in cui P&G ha aumentato il proprio dividendo e il 136° anno consecutivo in cui P&G ha distribuito dividendi dalla sua fondazione nel 1890.



"Nel terzo trimestre abbiamo registrato una solida accelerazione dei risultati di fatturato, con una crescita generalizzata in tutte le categorie di prodotto e regioni - ha dichiarato il CEO Shailesh Jejurikar - Stiamo aumentando gli investimenti per accelerare la crescita presso i consumatori, nonostante il difficile contesto geopolitico ed economico, mantenendo al contempo le nostre previsioni per l'anno fiscale. Continuiamo a credere che la strada migliore per una crescita sostenibile ed equilibrata sia quella di rafforzare l'attuazione della nostra strategia di crescita integrata".

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