USA, scorte industria crescono più del previsto

(Teleborsa) - Crescono e più delle attese a marzo 2026 le scorte e vendite all'industria. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata per le scorte una variazione pari a +0,9% a 2.709,7 miliardi di dollari, superiore al consensus (+0,8%), dopo la variazione di +0,4% registrata il mese precedente. Su base annua si è registrato un incremento del 2%.



Nello stesso periodo, le vendite sono cresciute del 2,1% a 2.059,2 miliardi di dollari. Su anno si registra un aumento del 7,1%. La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,32. A marzo 2025 era pari all'1,38.

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