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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 26/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 26/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 aprile

La giornata del 26 aprile chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un +0,06%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 186,917. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 186,657. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 187,177.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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