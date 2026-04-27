Analisi Tecnica: EUR/YEN del 26/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 aprile
La giornata del 26 aprile chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un +0,06%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 186,917. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 186,657. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 187,177.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)